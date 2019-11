लड़के को लड़कियों के पैसों पर ऐश करने की ऐसी लत लगी कि उसके कहने पर लोन लेने लग गई लड़कियां

The boy was so addicted to ash on girls' money that at his behest, he started taking loans...शादी में शानदार फर्नीचर, महंगी गाड़ियां और अन्य लग्जरी वस्तुएं कम कीमत पर दिलाने का झांसा देकर एक शख्स ने कई युवतियों को लोन दिला दिया।