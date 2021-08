अग्नि परीक्षा: बजने वाला हैं दो उपचुनाव का बिगुल

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के दो सीटों पर उप चुनाव सितंबर में कराए जा सकते है। इसके लिए एलान इसी माह होने की संभावना है। उपचुनाव वल्लभ नगर और धरियावाद सीटों पर कराए जाने है। इन दोनों सीटों के विधायकों का निधन हो चुका है। वल्लभनगर में कांग्रेस के गजेन्द्र शक्तावत और धरियावाद में भाजपा के गौतमलाल मीणा चुनाव जीते थे।

कांग्रेस ने शुरू कर दी सभाएं— कांग्रेस पार्टी इन दोनों चुनाव को लेकर इतनी गंभीर हैं कि उसने तैयारियां भी शुरू कर दी है। दोनों सीटों पर कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी बैठकें शुरू हो चुकी है और कांग्रेस के नेता इन बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश जगा रहे हैं ताकि चुनाव की घोषणा होते ही कार्यकर्ता इनमें जुट जाएं। इन बैठकों में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे बूथ स्तर पर जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार करें और उसके बारे में जनता को बताएं ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल सके।

भाजपा दिखाएगी सरकार की विफलताएं — वैसे तो भाजपा ने इन चुनाव को लेकर अभी औपचारिक रूप से तैयारियां शुरु नहीं की है लेकिन ये तय है कि भाजपा इन चुनाव में सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया कह चुके हैं कि वे कानून व्यवस्था,बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर जनता में जाएगी और सरकार के खिलाफ वोट मांगेेगी।

he bugle of two by-elections is about to ringवल्लभनगर में कांग्रेस के सामने ये संकट— वल्लभनगर सीट में उम्मीदवार का चयन करना दोनों दलों के लिए मुश्किल होगा। वल्लभग नगर से जीते विधायक गजेन्द्र शक्तावत कांग्रेस के बड़े नेता रहे गुलाब सिंह शक्तावत के पुत्र थे।वे सचिन पायलट के समर्थक थे और वे यहां से दूसरी बार विधायक बने थे। अब उनके निधन के बाद उनकी पत्नी प्रीति शक्तावत टिकट मांग रही है। पायलट गुट उनके साथ है। दूसरी ओर गजेन्द्र सिंह के बड़े भाई देवेन्द्र सिंह शक्तावत भी टिकट के दावेदार बताए जा रहे है। यहीं नहीं इनकेे ही परिवार में गजेन्द्र सिंह के भांजे राजसिंह झाला, शक्तावत के भाई कुबेर सिंह चावड़ा भी अपनी अपनी दावेदारी रख रहे है। ऐसे में इनमें से किसी एक का चयन करना कांग्रेस के लिए टेड़ी खीर है क्यों कि इससे गुटबाजी का खतरा बना रहेगा।

भाजपा में भी कम नहीं झगड़े— कांग्रेस की तरह भाजपा में भी झगड़े कम नहीं है। पिछले चुनाव में भाजपा इस सीट पर तीसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस ने भाजपा के बागी और जनता सेना के रणधीर सिंह को करीब तीन हजार से ज्यादा वोट से हराया था। जनता सेना के रणधीर सिंह वापस चुनाव लड़ने की तैयारी में है।वहीं प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया पहले ही कह चुके हैं कि भीण्डर को भाजपा से चुनाव नहीं लड़ने देंगे। दोनों नेताओं के बीच पुरानी अदावत है। भीण्डर एक बार निर्दलीय और एक बार भाजपा से चुने जा चुके है।

धरियावाद में ये कार्ड चलेगा— धरियावाद में दोनों दलों में टिकट के दावेदार ज्यादा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस तो अपने पुराने उम्मीदवार नगराज मीणा को ही टिकट दे सकती है वहीं भाजपा अपने विधायक गौतमलाल मीणा के निधन के बाद उनके परिवार में से किसी को टिकट देकर सहानुभूति का कार्ड खेलना चाहेगी। इसके लिए जिला स्तर से नाम भी मांगे जाएंगे।

पिछले उपचुनाव में दो पर जीतीं थी कांग्रेस— विधानसभा की तीन सीटों पर हुए गत उपचुनावों में दिवंगत विधायकों के परिवार में से टिकट दिए गए थे। इनमें दो सीटों मनोज मेघवाल, गायत्री देवी कांग्रेस और दीप्ति माहेश्वरी भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। सुजानगढ़ सीट से जीते मनोज कुमार, दिवंगत विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र हैं, सहाड़ा सीट से जीतीं गायत्री देवी इसी सीट से दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी व राजसमंद सीट से जीती दीप्ति माहेश्वरी दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी की पुत्री हैं।