आर्थिक अवसर और वैश्विक रणनीति का संगम



भारत ने जब बाद में रूसी तेल आयात में आंशिक कमी की तो भी उसके पीछे वैश्विक कीमतों में बदलाव, बीमा और शिपिंग प्रतिबंध तथा बाजार की व्यावहारिक स्थितियां थीं। इसलिए यह अपेक्षा कि भारत अपनी ऊर्जा नीति को अमरीकी रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालेगा, न तो व्यावहारिक है और न भारत के हित में। फिलहाल इस आशंका पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इतना अवश्य है कि भारत, रूस से आयात घटाकर अमरीका-वेनेजुएला से तेल खरीद बढ़ा सकता है। फिर भी वेनेजुुएला से तेल की मात्रा अभी सीमित है और लॉजिस्टिक चुनौतियां बरकरार हैं। ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना का प्रश्न अवश्य गूढ़ हो जाता है। चाबहार भारत के लिए केवल एक बंदरगाह नहीं, एक ऐसा मार्ग है जो पाकिस्तान की भौगोलिक बाधा को लांघकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाता है। यह परियोजना भारत की उस रणनीतिक कल्पना का हिस्सा है जिसमें वह स्वयं को केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रखता बल्कि यूरेशियाई शक्ति-संरचना में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। इस व्यापार समझौते में चाबहार पोर्ट पर काई ठोस विवरण शामिल नहीं हैं, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। भारत को अमरीका से मिले 6 माह के प्रतिबंध छूट ने चाबहार के रणनीतिक भविष्य पर अस्थायी राहत दी थी, जो अप्रेल 2026 तक ही वैध है। 2026-27 के बजट में चाबहार परियोजना के लिए कोई धन आवंटित नहीं किया गया है जो यह संकेत देता है कि भारत इस परियोजना पर पुनर्विचार कर रहा है। हालांकि अगर भारत इस परियोजना से पीछे हटता है तो रिक्त स्थान को भरने के लिए चीन तत्पर खड़ा है।