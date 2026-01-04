निगम ने नहीं सुनी… उठाया बीड़ा, निखरा बापू बाजार का हैरिटेज स्वरूप

बापू बाजार में करीब 200 दुकानें हैं। कुछ प्रतिष्ठानों व दुकानों के बाहर कंगूरे टूट गए थे, बरामदों के अंदर का चूना खराब हो गया और बाहर बारिश से जगह-जगह काले धब्बेे नजर आने लगे थे। जबकि यह शहर का प्रमुख पर्यटन बाजार है, जहां रोजाना हजारों पर्यटक आते हैं। कुछ पर्यटक खरीदारी करने आते हैं तो कुछ बाजार को देखने पहुंचते हैं। ऐसे में बदरंग होते बाजार के स्वरूप को बचाने की व्यापारियों ने पहल की और काम शुरू करवा दिया।