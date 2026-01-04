4 जनवरी 2026,

रविवार

जयपुर

निगम ने नहीं सुनी… उठाया बीड़ा, निखरा बापू बाजार का हैरिटेज स्वरूप

पर्यटन सीजन देखते हुए व्यापारियों ने बाजार में बरामदों की मरम्मत व गुलाबी रंग करवाना शुरू किया

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Jan 04, 2026

जयपुर. जब नगर निगम ने नहीं सुनी तो व्यापारियों ने खुद ही बापू बाजार के हैरिटेज स्वरूप को संवारना शुरू कर दिया। पर्यटन सीजन देखते हुए व्यापारियों ने बाजार में बरामदों की मरम्मत व गुलाबी रंग करवाना शुरू किया। बरामदों के रंग-रोगन के साथ प्रतिष्ठानों का नाम भी एक रूपता में लिखवाया तो बाजार का स्वरूप लौटने लगा। अब काम पूरा होने को है।

बापू बाजार में करीब 200 दुकानें हैं। कुछ प्रतिष्ठानों व दुकानों के बाहर कंगूरे टूट गए थे, बरामदों के अंदर का चूना खराब हो गया और बाहर बारिश से जगह-जगह काले धब्बेे नजर आने लगे थे। जबकि यह शहर का प्रमुख पर्यटन बाजार है, जहां रोजाना हजारों पर्यटक आते हैं। कुछ पर्यटक खरीदारी करने आते हैं तो कुछ बाजार को देखने पहुंचते हैं। ऐसे में बदरंग होते बाजार के स्वरूप को बचाने की व्यापारियों ने पहल की और काम शुरू करवा दिया।

खर्चा भी अधिक नहीं

व्यापारियों के अनुसार बरामदों की मरम्मत व रंग-रोगन में खर्चा भी अधिक नहीं हुआ। प्रति दुकान-प्रतिष्ठान 1500 से 2 हजार रुपए का खर्चा आया है, जिसमें बाजार में गुलाबी कलर करने के साथ प्रतिष्ठानों का नामकरण भी करवाया जा रहा है। वहीं बरामदों के अंदर सफेद रंग करवाया है।

पर्यटन का प्रमुख केंद्र

बापू बाजार जयपुर की पहचान और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। निगम से बार-बार आग्रह करने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन व्यापारियों को ही काम करवाना पड़ा। इससे बाजार की छवि खराब होने से बच गई।
- जोगेन्द्र सिंह, व्यापारी

पर्यटन सीजन में बाजार में हजारों पर्यटक आते हैं। बाजार में रंग-रोगन व बरामदों की मरम्मत के लिए हमने 4-5 बार निगम को पत्र लिखा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। व्यापार मंडल कोष से ही काम करवा रहे हैं।
- विक्की चेलानी, महामंत्री, बापू बाजार व्यापार मंडल

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / निगम ने नहीं सुनी… उठाया बीड़ा, निखरा बापू बाजार का हैरिटेज स्वरूप

