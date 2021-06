वेबसाइट तैयार कर अभ्यार्थियों को टेस्ट सीरीज बेचकर ठगी करने वाला बदमाश गिरफ्तार

स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की साइबर क्राइम पुलिस ने एक शातिर ठग को पकड़ा हैं। ठग ने राजस्थान में पीटीईटी और प्री बीएसटीसी परीक्षा आयोजित करवाने वाली सरकारी विभाग की वेबसाईट की फर्जी वेबसाईट बनाई और इस वेबसाइट के जरिए 600 प्रश्नों की फर्जी टेस्ट सीरीज को बेचने का दबाव बनाकर कई अभ्यर्थियों लाखों रुपए वसूल कर लिए। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही हैं।

एसओजी के डीआईजी शरत कविराज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नरेश कुमार (26) पुत्र पोलूराम मीणा राजस्थान के टोंक जिले में इनायतगंज तहसील पीपलू टोंक का रहने वाला है। राजस्थान में प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा. शि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर के डायरेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार ने 18 अगस्त 2020 को जयपुर में एसओजी के साइबर थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसमें बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने प्री. डी. एल. डी. परीक्षा-2020 से संबंधित कई फर्जी वेबसाइट एवं फेसबुक पेज बना रखे है। इनकी बारीकी से पड़ताल में सामने आया कि हमारी अधिकृत वेबसाईट https://predeled.inn एवं https://predeled.com के नाम से हूबहू फर्जी वेबसाईट https://predeled.org के नाम से डोमेन रजिस्टर्ड करके https://predcled.org फर्जी वेबसाइट बनायी गयी है। इसके टाईटल में Welcome to rajasthan BSTC 2020 Official Website लिखा गया है। शातिर ठगों ने डोमेन रजिस्टरकर्ता द्वारा ऑफिशियल शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। मुकदमे में यह भी बताया कि फर्जी वेबसाइट बनाने वाला शातिर ठग विभाग द्वारा अधिकृत टेस्ट सीरीज बेचने का झांसा देकर PTET और Pre BSTC परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा अभ्यर्थियों से लाखों रुपए वसूल रहा है।

पूछताछ में हुआ खुलासा-

डीएसपी उमेश निठारवाल के सुपरविजन में पुलिस इंस्पेक्टर उम्मेद सिंह सोलंकी के नेतृत्व में पुलिस ने अनुसंधान शुरु किया। तकनीकी पड़ताल कर एसओजी शातिर ठग नरेश कुमार तक पहुंच गई। पूछताछ में नरेश ने बताया कि उसने प्री. डी. एल. डी. परीक्षा वर्ष 2020-21 की परीक्षा आयोजित करने वाले प्रा. शि. निदेशालय, बीकानेर की असली वेबसाईट को कॉपी कर फर्जी वेबसाईट बना ली। इसके बाद 600 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज तैयार की। इसके बाद अभ्यर्थियों को फर्जी बनाई वेबसाइट से टेस्ट सीरिज खरीदने का दबाव बनाया। उनको कहा कि इस टेस्ट सीरिज को खरीदने पर ही बीएसटीसी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हजारों अभ्यर्थियों से टेस्ट सीरिज का पेमेंट रोजर पे के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया। तब यह जानकारी प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जानकारी में आई। यह खबरें मीडिया में आने पर नरेश कुमार मीणा ने वेबसाइट से अपना नाम हटाकर फर्जी नाम गिरीशलाल जाट, गंगानगर लिख दिया।

पहले भी बनाई थी फर्जी वेबसाइट-

पूछताछ में नरेश मीणा ने खुलासा किया है कि वह पहले भी मार्च-अप्रेल 2019 में भी पीटीईटी परीक्षा की रजिस्टर्ड वेबसाईट www.ptetdcb2020.com एवं www.ptetdcb2020.org की कॉपी कर अधिकृत वेबसाईट का होम पेज उपयोग करते हुए फर्जी वेबसाईट www.ptet.in बना चुका है। इसके जरिए हजारों अभ्यर्थियों को टेस्ट सीरीज बेचकर मोटी रकम कमा चुका है। तब भी पीटीईटी परीक्षा के समन्वयक प्राचार्य, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर की तरफ से एसपी बीकानेर को एक रिपोर्ट दी थी। फिर व्यास कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था।

यूट्यूब से सीखकर बनाई फर्जी वेबसाइट

गिरफ्तार नरेश मीणा के पास एक भी कम्प्यूटर डिप्लोमा या डिग्री नहीं है। लेकिन वह एक शातिर तेज तर्रार दिमाग वाला युवक है। उसने यूट्यूब से साइबर विषय के संबंध में वीडियो देखकर जटिल जानकारियां सीखी। फिर जल्द ही धनवान बनने के लिए सायबर क्राइम की दुनियां में कदम रख दिया। वह सरकारी वेबसाईटों की कूटरचित/फर्जी वेबसाईट्स को GoDaddy से रजिस्टर्ड कर लिया। फिर रोजर पे, पेमेन्ट गेटवे हासिल कर फर्जी सरकारी वेबसाईट का संचालन करने लगा और एजुकेशन जॉब से संबंधित हजारों अभ्यर्थियों को गुमराह कर मोटी रकम वसूनले लगा।