लॉकडाउन का असर, रेलवे ने रद्द कीं ट्रेन

जयपुर

North Western Railway : राजस्थान से उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लॉकडाउन के असर ( impact of the lockdown ) को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ( North Western Railway ) ने पश्चिम बंगाल जाने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द ( cancellation of the train ) कर दिया है। ट्रेन रद्द कर दिए जाने से इन राज्यों में जाने का इंतजार कर रहे यात्रियों के सामने मुश्किल बढ़ गई हैं। अब इन्हें अपने गंतव्य तक जाने के लिए रेल की बजाय परिवहन के अन्य विकल्पों का इस्तेमाल करना पड़ेगा।

दरअसल, पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ है। ऐसे में उत्तर पश्चिम रेलवे ने राज्य के जोधपुर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ट्रेन रद्द किए जाने से 18 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक की अवधि के बीच में निर्धारित तिथियों पर इस रूट पर ट्रेन का संचालन नहीं होगा। यह ट्रेन जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, गया, धनबाद समेत अन्य स्टेशनों से होती हुई हावड़ा तक संचालित होती है।

मिली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के चलते जोधपुर हावड़ा स्पेशल, हावड़ा जोधपुर स्पेशल का संचालन रद्द कर दिया है। वहीं, बीकानेर से मेडता रोड तक संचालित होने वाली एक जोड़ी ट्रेन का संचालन भी रद्द किया गया है। यह ट्रेन बीकानेर से मेडता रोड तक संचालित होने के बार मेडता रोड से हावड़ा के रूट के लिए संचालित होती है।