मां से नाराज होकर घर से निकली थी लड़की, इस हालात में पहुंचाई गई घर

The girl came out of the house after getting angry with her mother, in this situation she was brought home...मां से झगड़ा कर घर छोड़कर चली गई थी। इस दौरान उसे एक युवक मिला, युवक ने उसे अपनी बाइक पर बैठाया और अपने साथ ले गया। किशोरी का कहना है कि वह उससे दोस्ताना व्यवहार कर रहा था।