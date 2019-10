फ्लाइट में दो लड़के, लड़की छेड़ रहे थे... फिर लड़की ने ऐसा कि बहन—बहन चिल्लाते रहे, सब चौंक गए

The girl was coming alone from Hyderabad to Jaipur. नौ बजे मंगलवार रात को वह जयपुर के लिए उडी थी और उसके बाद कुछ ही देर में वह जयपुर पहुचने वाली थी। लेकिन दोनो लड़कों ने उसे परेशान किया। उसे गलत तरीकों से टच किया और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगे।