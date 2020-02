जजों का लक्ष्य लोकप्रियता पाना नहीं : सीजेआई बोबडे

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) के प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ( CJI Sharad Arvind Bobde ) ने शनिवार को कहा कि देश में मुकदमे से पहले अनिवार्य मध्यस्थता वाला कानून बनाने का यह सबसे सही समय है। उन्होंने कहा कि किसी भी जज का लक्ष्य ( Goal Of A Judge ) लोकप्रियता पाना नहीं ( not to gain popularity ) होता है। ( Jaipur News )