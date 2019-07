भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ‘द लायन किंग’ की दहाड़

जयपुर. ‘द लायन किंग’ भारत के 2140 स्क्रीन्स पर रिलीज हो चुकी है। चार भाषाओं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। कमाई के लिहाज से देखा जाए तो फिल्म ने ‘स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम’ को पीछे छोड़ दिया है। स्पाइडरमैन... ने जहां ओपनिंग डे में 10.05 करोड़ की कमाई की थी, वहीं ‘द लायन किंग’ ने पहले दिन 13.17 करोड़ की कमाई की।

taran adarsh‏Verified account @taran_adarshFollowFollow @taran_adarsh

More

#TheLionKing roars... Opens in double digits on Day 1... Trends better than #SpiderManFarFromHome [Day 1: ₹ 10.05 cr]... Biz will witness an upturn on Day 2 and 3, when kids and families throng cineplexes... Fri ₹ 11.06 cr. India biz. Gross BOC: ₹ 13.17 cr. All versions.



1994 की एनिमिशन मूवी का रीमेक

बता दें कि ‘द लायन किंग’ साल 1994 में आई एनिमिशन फिल्म का रीमेक है। इस मूवी को Jon Favreau ने डायरेक्ट किया है। इससे पहले वे Rudyard Kipling की क्लासिक बुक ‘द जंगल बुक’ को डायरेक्ट कर चुके हैं। अब वे सिम्बा का रोमांच लेकर आए हैं।

सकार से निपटने को तैयार सिम्बा

‘द लायन किंग’ में बेहतरीन तकनीक के साथ आपको जंगल की दुनिया दिखाई गई है, जिसमें सिम्बा अपने पिता मुफासा के बाद खुद को प्राइड लैंड के राजा के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता है। साथ में उसे अपने अंकल सकार से भी निपटना है, जो उसके खिलाफ षड्यंत्र करता रहता है।

शाहरुख और आर्यन की आवाज है मुख्य आकर्षण

फिल्म के हिंदी संस्करण के लिए शाहरुख खान ने मुफासा के लिए अपनी आवाज दी है, वहीं उनके बेटे आर्यन ने सिम्बा के लिए आवाज दी है। इसी के साथ श्रेयस तलपडे और संजय मिश्रा की आवाज भी फिल्म का आकर्षण है। इन कलाकारों की आवाज से फिल्म को बहुत फायदा मिल रहा है। खासतौर पर लोग आर्यन की आवाज को सुनने के लिए उत्सुक रहे।

बता दें कि इस फिल्म में गाने भी हैं। सुनिधि चौहान और अरमान मलिक ने इन्हें गाया है।