सड़क से जा रही चार औरतों के कपड़ों से अचानक टपकने लगी शराब, चक्कर खा गई पुलिस.. फिर ये हुआ

The liquor suddenly dripped from the clothes of four women going off the road, the police got dizzy ..उनको थाने लाया गया तो महिला पुलिसकर्मियों ने उनके कपड़े हटाकर पूरी तरह से तलाशी ली तो उनमें से शराब की और बोतलें मिली। शराब की ये बोतलें और फोन बरामद करने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि शराब की आन डिमांड डिलेवरी की जा रही थी।