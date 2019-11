दिमाग घूम जाएगा: नए मोटर व्हीकल एक्ट से सरकार ने कर ली तगड़ी कमाई

The government has made huge money from the new Motor Vehicle Act..अब तक सरकार ने 575 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई तो कर ली है। एक्ट में चालान की भारी भरकम जुर्माना राशि और वाहनों की जब्ती को लागू किया गया था।