नई शिक्षा नीति से देश बनेगा आत्मनिर्भर-अग्रवाल

अग्रवाल पीजी कॉलेज एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली प्रांत जयपुर (Aggarwal PG College and Education Culture Uplift Trust New Delhi Province Jaipur) की ओर से गुरुवार को कॉलेज परिसर में 'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के संदर्भ में 'प्राचार्य सम्मेलन' (Principal Conference) का आयोजन किया गया। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के क्षेत्र संरक्षक दुर्गा प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि लगभग 34 वर्षों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (New national education policy) की घोषणा हुई है, इस शिक्षा नीति के माध्यम से देश में कौशल विकास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना साकार होगा। उनका कहना था कि देश में शिक्षा में क्रियान्वयन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समग्रता से क्रियान्वयन से देश की शिक्षा में परिवर्तन द्वारा समाज में परिवर्तन होगा, इससे भारत समृद्ध संपन्न राष्ट्रपति का एवं विश्व गुरु का सपना साकार होगा। नीति के लागू होने से चरित्रवान उत्तरदाई अनुशासित एवं राष्ट्रभक्त युवाओं का निर्माण होगा। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और अग्रवाल पीजी कॉलेज में इस नीति के क्रियान्वयन के लिए अपने स्तर पर समिति बनाकर कार्य प्रारंभ कर दिया है। प्राचार्य सम्मेलन के मुख्य अतिथि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल भाई कोठारी, विशिष्ट अतिथि एनसीआरटी दिल्ली के सचिव मेजर हर्ष कुमार रहे। प्राचार्य सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शोध मातृभाषा में शिक्षा छात्र के कौशल विकास तथा उसका सर्वांगीण विकास करना है। मुख्य अतिथि अतुल भाई कोठारी ने बताया कि वह छात्रों के चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास पर बल देते हुए उनके समक्ष एक उदाहरण के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राचार्य सम्मेलन में180 से अधिक प्राचार्यों ने भाग लिया। सम्मेलन में मूल्य शिक्षा, चरित्र शिक्षा निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शोध शिक्षा स्वायत्तता नवाचार आदि विषयों पर मिलकर काम करने का संकल्प पारित किया गया।