डेढ़ वर्षीय बच्चे की जान बचाने के लिए जनता से मदद करने की अपील

एसएमए से पीड़ित तनिष्क को जान बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की आवश्यकता

जेकेलोन अस्पताल में भर्ती बच्चे के माता पिता ने लगाई गुहार

जयपुर

स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी टाइप-1 बीमारी से पीड़ित करीब डेढ़ वर्षीय तनिष्क को जान बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की आवश्यकता हैं। जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में भर्ती परबतसर के तनिष्क के परिजनों ने आमजन से मदद की गुहार लगाते हुए काउ्रड फडिंग की अपील है। जिससे की वह इंजेक्शन खरीद सकें।

The parents of the child admitted to Jekelon Hospital pleaded