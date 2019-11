जनता को चाहिए इन आरोपों के जवाब

जयपुर

भाजपा BJP ने निकाय चुनाव को लेकर जयपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों में बुधवार को कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र जारी किए। जयपुर में सांसद रामचरण बोहरा ने आरोप पत्र जारी कर कांग्रेस सरकारCongress government पर सफाई, कानून व्यवस्था सहित हर क्षेत्र में विफल रहने और विकास कार्य ठप करने के आरोप लगाए। बोहरा ने कहा कि निकायों की सफाई व्यवस्था बदहाल है जिससे डेंगू व मलेरिया dengue and malaria जैसी बीमारियां फैल रही है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी हैshortage of doctors in hospitals। जयपुर में कचरे के ढेर के अलावा कुछ नजर नहीं आता, नालियां रुकी पड़ी है और कचरा संग्रहण का काम ठप पड़ा है। मुख्यमंत्री के गृहक्षेत्र जोधपुर में डेंगू के एक हजार मरीज है। प्रदेश में एक लाख 76 हजार मुकदमें दर्ज हुए हैं जो गत वर्ष की तुलना में 42 हजार ज्यादा है। कांग्रेस सरकार सीएम और डिप्टी सीएम के दो धड़ों में बंटी है। सरकार ने 60 लाख किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी और 27 लाख युवाओं को रोजगार का वादा पूरा नहीं किया। बिजली माफी योजना को बंद करके किसानों पर कुठाराघात किया वहीं केन्द्र द्वारा पेट्रोल के दाम नहीं बढाने के बावजूद राज्य सरकार ने 4 प्रतिशत वैट लगाकर जनता पर आर्थिक भार डाला, वहीं पुन: टोल टैक्स शुरू करके जनता के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस ने जिस तरह से निकाय चुनाव पहले प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से कराने,िफर यू टर्न लेने इसके बाद हाईब्रिड प्रणाली से अध्यक्ष सभापति मेयर चुनने का निर्णय किया है। कांग्रेस को लगता है कि निकायों में उसकी सरकार नहीं बनेगी इसलिए चुनाव की मतगणना के सात दिन बाद सभापति, अध्यक्ष व मेयर का चुनाव कराने का निर्णय किया जिससे पार्षदों की खरीद पफरोख्त करके निकायों पर कब्जा जमाया जा सके। लेकिन प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। आयुष्मान योजना को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तोड़ मरोड़ कर 1 नवंबर से लागू करने की बात कही,लेकिन आज तक एक व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिल पाया है।

जयपुर में बोहरा के साथ वरिष्ठ नेता औंकार सिंह लखावत, वीरमदेव, सुनील कोठारी, विमल कटियार,नीरज जैन आदि मौजूद थे। बीकानेर में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एवं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल , उदयपुर में पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी, भरतपुर में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी , बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी , अलवर में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ,ब्यावर में जिला अध्यक्ष भगवती प्रसाद सारस्वत, जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र गहलोत एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सी आर चौधरी ने आरोप पत्र जारी किए हैं।