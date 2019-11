चूहे मारने की दवा से चूहे तो मारे नहीं, पत्नी और तीन बच्चों को मार दिया हत्यारे ने, फिर हंसने लगा पुलिस के सामने

The rat poision did not kill the rat, the killer killed his wife and three children, then started laughing in front of the police..सबसे पहले उसने अपनी पत्नी जाहिदा बी को मारा। उसके बाद दस से चार साल के तीनों बच्चों को जान से मार दिया। तीनों बच्चों मुस्कान, अल्फिया और अल्फेज की भी मौत होने के बाद दो बच्चों को शाकिर ने एक रजाई ओढाई और पत्नी और एक बच्चे को एक रजाई ओढाई।