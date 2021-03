जयपुर में कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार

The risk of corona infection remains in Jaipur

Jaipur जयपुर जिले में मंगलवार को भले ही तुलनात्मक रूप से नए कोरोना मरीजों की संख्या कम रही हो, लेकिन संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है। अभी भी जिले से 74 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले के 28 क्षेत्रों में संक्रमण दर्ज किया गया है। हालांकि मानसरोवर में एक दिन में मिलने वाले सर्वाधिक मरीजों की संख्या पर लगाम लगी है। मानसरोवर से 6, सी स्कीम से 6, महेश नगर से 5, प्रताप नगर से 4, सोडाला से 4, विद्याधर नगर से 4, अजमेर रोड से 4, दुर्गापुरा से 4, झोटवाड़ा से 4, लालकोठी से 4, मुरलीपुरा से 3, सांगानेर से 3, टोंक रोड से 3, आदर्श नगर से 2, आमेर से 2, सिरसी से 2, वैशाली नगर से 2, जमवारामगढ़ से एक, बनीपार्क से एक, चांदपोल से एक, गांधी नगर से एक, गुर्जर की थड़ी से एक, जगतपुरा से एक, जवाहर नगर से एक, किशनपोल से एक, कोटपूतली से एक, एमडी रोड से एक, मालवीय नगर से एक-एक नया मरीज मिला है।