पुलिस पर हावी बदमाश, फिर पिटाई

जयपुर.गश्त के दौरान पर्याप्त जाब्ता नहीं होने से (The rogue dominate the police, then beaten)) बदमाश पुलिस पर हावी होने लगे है। सरदार बस्ती के बाद भट्टा बस्ती इलाके में बदमाशों ने पुलिस के होमगार्ड की पिटाई कर दी।