कोरोना की दूसरी लहर ने बरपाया कहर

The second wave of Corona wreaked havoc

कोरोना की दूसरी लहर ने बरपाया कहर

दो महीने बाद नए मरीजों की संख्या फिर 300 पार

राज्य में 313 नए कोरोना पॉजिटिव मिले राज्य से

2851 पर पहुंचा एक्टिव केस का आंकड़ा