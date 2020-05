छत के सहारे मकान में घुसा चोर,ऑलमारी का ताला तोड़ ले गया लाखों रुपए का सामान

जयपुर. लॉक डाउन के दौरान मालवीय नगर के एक सूने मकान से चोर (The thief entered the house with the help of roof, broke the lock of the almari) लाखों रुपए का घरेलू सामान व सोने-चांदी के जेवरात ले गया।