लॉक डाउन में चोर बेलगाम,स्कूल व मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान ले गए

जयपुर.लॉक डाउन के दौरान पुलिस प्रभावी गश्त का दावा करती है। (The thief in lock down unbridled) लेकिन इसी गश्त में सेंध लगाके चोर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर चोर रात के समय एक मकान से लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात व नकदी चुरा ले गए।