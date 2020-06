चोर ले गए दो लाख रुपए, मोबाइल छीनकर भागे बदमाश

जयपुर. सूने मकान का ताला तोड़कर दो लाख रुपए चोरी करने का मामला सामने आया है। (The thief took two lakh rupees, the rogue ran away by snatching the mobile) इसके अलावा आरोपियों ने एक कोचिंग सेंटर में भी तोड़-फोड़ की।