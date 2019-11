,फसलों पर रसायन का प्रयोग पड़ सकता है भारी!

जयपुर।

खेतों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रसायनों का प्रयोग (the use of chemicals ) बढ़ता जा रहा है। अधिक मुनाफा कमाने की होड़ में इन रसायनों से मानव सेहत पर पडऩे वाले बुरे प्रभाव को दरकिनार किया जा रहा है। यह रसायन मानव शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं जो कि अलग-अलग रिसर्च में साबित भी हो चुका है। रसायनिक खेती से होने वाले दुष्प्रभावों से निपटने के लिए हाल ही में उत्तरखंड सरकार ने रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके विकल्प के रूप में जैविक खेती और परंपरागत खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उत्तराखंड सरकार के अनुसार जैविक खेती और बागवानी के जरिये राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। उत्तराखंड के तीन मैदानी जिलों को छोड़ दें तो ज्यादातर किसान लघु और मझोले किसानों की श्रेणी में ही आते हैं। जैविक खेती इन किसानों की आय बढ़ा सकती है। इसीलिए उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बनने की दिशा में राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। गत सप्ताह हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड जैविक कृषि विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी गई। जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत मौजूदा समय में 2 लाख एकड़ जमीन में जैविक खेती की जा रही है। इसके तहत 10 ब्लाकों को जैविक ब्लॉक घोषित किया जाएगा। पहले चरण में इन ब्लॉकों में किसी भी तरह के केमिकल, पेस्टीसाइट, इन्सेस्टिसाइट बेचने पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाया जाएगा।

यदि कोई किसान इसका उल्लंघन करता है तो एक साल की जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जैविक ब्लॉक में रासायनिक या सिंथेटिक खाद, कीटनाशक, खरपतवार नाशक या पशुओं को दिए जाने वाले चारे में रसायन के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। 10 चिन्हित ब्लॉक में यदि ये प्रयोग सफल रहता है तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। कृषि मंत्री का कहना है कि जैविक कृषि विधेयक का उद्देश्य राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना और जैविक उत्तराखण्ड के ब्राण्ड को स्थापित करना है। ताकि राज्य के उत्पादों को देश-विदेश में मान्यता मिल सके।

उत्तराखंड सरकार की यह पहल सराहनीय है। इससे एक ओर जहां जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर खेतों में रसायन के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगेगा। देशवासियों को शुद्ध अनाज मिल सकेगा। इस प्रकार की पहल राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों को भी करनी चाहिए ताकि लोगों को स्वच्छ अनाज मिल सके और रसायनों के प्रयोग से होने वाली बीमारियों से भी बचा जा सके।