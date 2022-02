कुत्ते को नशीला बिस्कुट खिला थानेदार के घर लाखों रुपए की चोरी

जयपुर। केंद्रीय एजेंसी में नियुक्त पुलिस निरीक्षक के घर से करीब दस लाख रुपए कीमत के जेवरात चोर ले गए। पुलिस निरीक्षक के परिवारजन करीबन पचास मीटर दूर अपने दूसरे घर में सो रहे थे। घर में सुरक्षा के लिए लैब्रा ब्रिड के कुत्तों को रखा हुआ था। चोरों ने चार साल के बड़े डॉग को नशीले बिस्कुट खिलाकर छत पर छोड़ दिया। चोर जब जा रहे थे तो दो माह के छोटे डॉग ने उनका कुछ दूरी तक पीछा भी किया।

कानोता में गायत्री ग्रीन सिटी में सीआई राजूराम सूर्या के दो मकान हैं। दोनों की दूरी करीब 50 मीटर है। शुक्रवार रात चांदनी देवी मकान में ताला लगाकर दूसरे मकान में बच्चों के साथ चली गई। रात अधिक होने से वह वहीं सो गई। रात को चोर घर में घुसे और चोरी कर फरार हो गये। सुबह जब घर लौटी तो चांदनी देवी ने देखा कि घर का सामान बिखरा हुआ था। घर की अलमारी का सामान बिखरा हुआ था। इस पर उसने पुलिस को सूचना दी। चांदनी देवी ने पुलिस को बताया कि चोर सोने के दो कंगन, सोने का रानी हार, सोने का मंगलसूत्र, सोने की पांच अंगूठियां, सोने की दो चेन और लॉकेट, सोने की तीन जेंट्स अंगूठियां, करीब तीस से तीस ग्राम सोने का सिक्का और चांदी के सामान ले गए। साथ ही 45 हजार रुपए कैश भी चोर ले गए। चांदनी देवी ने पुलिस को बताया कि 42 इंच की एलईडी भी चोरों ने उतार ली। जो सामान नहीं खुला या नहीं ले जा सके गुस्से में आकर वह तोड़ फोड़ दिया। चोरी हुए सामान की कीमत करीबन 10 लाख रुपए है।

