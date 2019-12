कुछ भी तो नहीं बदला!!- There is no change for women after hyedrabad encounter

There is no change for women after hyedrabad encounter-बावजूद इसके कि कानून सख्त बने, बावजूद इसके कि हम सब सडक़ों पर उतरे, बावजूद इसके कि एनकाउंटर हुआ और उसका जश्न भी मना लिया गया, पर हादसे तो रुके ही नहीं। त्वरित प्रतिक्रिया के फेर में हद पार कर देने वाली सिविल सोसायटी को अब गंभीर होने की जरूरत है, एक अभियान शुरू करने की जरूरत है, जो इस दुनिया को थोड़ी बेहतर दुनिया बना सके। इस बारे में क्या कुछ कहना है लेखक अशोक कुमार पांडेय का....