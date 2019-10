13 मिनट होगा दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का मुहुर्त, पहले ही कर लेना पूरी तैयारी, बाकि चारों त्योहारों के भी पूरे शुभु मुहुर्त, यहां देखें

DO complete preparation in advance, complete Shubhu Muhurta of other four festivals, see here...ज्योतिषाचार्य राजकुमार चतुर्वेदी के अनुसार इस बार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का समय शाम 7.05 से 7.18 मिनट तक रहने वाला है। इस तेरह मिनट में प्रदोष काल, स्थिर वृष लग्न, स्थिर का नवांश रहने वाला है।