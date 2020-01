इस साल होंगे छह ग्रहण, पहला ग्रहण इसी महीने की दस तारीख को

There will be six eclipses this year, the first eclipse on the 10th of this month...इस साल चार बार चंद्रमा को ग्रहण लगेगा। पहला ग्रहण 10 जनवरी को होगा। यह चंद्रग्रहण होगा और यह 10 जनवरी की रात में 10 बजकर 37 मिनट से शुरू होगा और 11 जनवरी को 2 बजकर 42 मिनट तक रहेगा।