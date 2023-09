जयपुर में हड़ताल के दौरान खुले हैं ये पेट्रोल पंप , यहां देखिए लिस्ट

जयपुर में हड़ताल के दौरान खुले हैं ये पेट्रोल पंप , यहां देखिए लिस्ट

जयपुरPublished: Sep 15, 2023 12:17:17 pm Submitted by: Manoj Kumar

These petrol pumps are open during the strike in Jaipur : आज 15 सितंबर, 2023 से अनिश्चितकालीन शुरू हुई पेट्रोल पम्पों की हड़ताल से जनता परेशान हो रही है। शहर के सभी पैट्रॉल पंप बंद हैं। लेकिन जयपुर शहर के कुछ पैट्रॉल पम्पों पर अभी भी पेट्रोल मिल रहा है। क्योंकि ये सभी पेट्रोल पंप कंपनी द्वारा संचालित है। जोकि हड़ताल का हिस्सा नहीं हैं

