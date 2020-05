परिजन आंगन में सोते रहे, चोर ले गए सामान

जयपुर. शाहपुरा थाने के भांवरू गांव के एक घर का ताला (The family kept sleeping in the courtyard, the thieves took away the belongings) तोड़कर चोर लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात व कीमती घरेलू सामान चुरा ले गए।