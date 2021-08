Third Grade Teacher Transfer -आवेदन से पहले ही तबादला सूची जारी

जयपुर, 18 अगस्त

शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादला आवेदन की प्रक्रिया ( process of transfer) आज से शुरू हो गई है लेकिन आवेदन शुरू होने से पूर्व ही शिक्षा विभाग (Education Department) ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला सूची (transfer list of third grade teachers) भी जारी कर दी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात विभाग ने एक बार फिर बैक डेट यानी 14 अगस्त की डेट में तबादला सूची जारी की। इस सूची में व्याख्याता,वरिष्ठ अध्यापक और प्राचार्यों के साथ साथ विभाग ने तृतीय श्रेणी लैब असिस्टेंट और पुस्तकालयाध्यक्षों की तबादला सूची भी जारी कर दी है। इसमें 35 तृतीय श्रेणी लैब असिस्टेंट और 36 तृतीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्षों के तबादले किए गए। लैब असिस्टेंट की तबादला सूची में 35 में से 7 का झुंझुनू, 10 का हनुमानगढ़, 7 का जयपुर, दो-दो का बीकानेर और सीकर, एक-एक कोटा, बाड़मेर, दौसा और चूरू, तीन को गंगानगर तबादला किया गया है। इसी प्रकार पुस्तकालयाध्यक्षों की तबादला सूची में 14 का जयपुर, 1 काहनुमानगढ़, 6 का झुंझुनू, दो का अलवर, 5 का नागौर, 2 दौसा और बूंदी, एक एक का बूंदी, बारां,सीकर, भरतपुर और बीकानेर तबादला किया गया है।

इनमें भी हुए तबादले

विभाग की ओर से जारी की गई तबादला सूची में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और प्राचार्यों के तबादले किए गए हैं। इनमें चार प्राचार्य, 59 वरिष्ठ अध्यापक,204 व्याख्याता, 462 वरिष्ठ अध्यापक और 34 सैकेंड ग्रेड पीईटी शामिल हैं। इनके साथ ही 212 मंत्रालयिक कर्मचारियों के तबादले भी किए गए हैं। तबादला सूची 14 अगस्त की बैकडेट में जारी की गई है।

तृतीय श्रेणी शिक्षकों की आवेदन प्रक्रिया शुरू

तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादलों की प्रक्रिया भी बुधवार से शुरू हो गई। इच्छुक 18 से 25 अगस्त तक शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और पंचायतीराज विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षक, प्रबोधक, शारीरिक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालयाध्यक्ष ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने सभी जिलों से आवेदन मांगे हैं। इसका अर्थ है कि टीएसपी एरिया और प्रतिबंधित जिलों के शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन 25 अगस्त रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे।