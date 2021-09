Third Grade Teachers Transfer -रेसटा ने की सूची जल्द जारी करने की मांग

जयपुर

शिक्षक संघ एलीमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन रेसटा के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद (State President Mohar Singh Salawad) ने राज्य के शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा (State Education Minister Govind Singh Dotasara) से प्रबोधक, शारीरिक शिक्षक व तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला सूची (Transfer list of supervisor, physical teacher and third grade teachers) जल्द जारी करवाने की मांग की है। सलावद ने बताया की तबादले के लिए 18 अगस्त से 25 अगस्त तक शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन (online application on shala darpan) लिए गए लेकिन आवेदन लिए 18 दिन हो गए लेकिन अभी तक सूची जारी नहीं हुई । तबादले के लिए करीब 80 हजार से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किए इसलिए संघ की मांग है कि शिक्षक लम्बे समय से अपने घर के नजदीक जाने का इन्तजार कर रहे हैं लेकिन सूची जारी नहीं होने से तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले असमंजस हैं क्योंकि तबादलों पर छूट15 सितम्बर तक ही है, इसलिए संघ की मांग है कि तबादला सूची जल्द जारी की जाए।