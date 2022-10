युवाओं के लिए सीएम गहलोत का ये बड़ा एलान

राजस्थान की जनता और युवाओ को फिट रखने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला किया है।

जयपुर। राजस्थान की जनता और युवाओ को फिट रखने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला किया है। गहलोत ने जयपुर जिले के सवाई मानसिंह स्टेडियम एवं जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम सहित सभी संभागीय मुख्यालयों पर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एण्ड फिटनेस सेंटर तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ओपन जिम स्थापित करने हेतु 35 करोड़ रूपए के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है।

This big announcement of CM Gehlot for the youth