हरियाणा का ये बड़ा बदमाश सीकर के लोगों के हत्थे चढ़ा फिर...

This big Criminal of Haryana has attacked the people of Sikar.बाजार मे करीब चार पांच सौ लोगो की भीड जमा हो गई व लुटेरों को पकडने की सूचना पर मंदिर में घुस कर पुलिस के सामने ही लुटेरो पर हमला बोल दिया। इतने में एक लुटेरा मौका देख कर छत पर भाग कर दूसरी दूकान की छत पर छुप गया। भीड दूसरे रास्ते से ठत पर जाकर दूसरे लुटेरे को भी पकड कर धुनाई शुरू कर दी