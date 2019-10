इस भाजपा नेता ने बना लिया नहाती महिला का वीडियो.. फिर महिला ने जो किया नेताजी के साथ

This BJP leader made a video of a bathing woman .. Then what the woman did to Neta ji युवती विवाहित है और उसने भाजपा युवा मोर्चा के एक नेता के खिलाफ रिपोर्ट दी है। युवती ने बताया कि पहचान के चलते आरोपी का उसके घर आना जाना था। मार्च में एक दिन उसे रास्ते में रोककर कर घर छोड़ने का कहकर बाइक पर बिठाकर वह खेत में ले गया। जहां जबरदस्ती करने का प्रयास किया। उसने विरोध किया ताे वह उसे वापस घर छोड़कर चला गया।