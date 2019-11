कांग्रेस पर हमले के लिए तैयार हैं, भाजपा की ये ब्रिगेड

जयपुर

निकायों के चुनावी संग्राम electoral battle में राज्य सरकार पर हमला करने के लिए भाजपा की आईटी 'ब्रिगेड'BJP's IT 'brigade तैयार हो चुकी है। इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। चुनावी रण में यह बिग्रेड कांग्रेस सरकार पर जबरदस्त हमले करेगी, वहीं कांग्रेस के हमलों हमलों को विफल करने में अहम भूमिका निभाएगी।

चुनावी रण के लिए तैयार भाजपा की आईटी बिग्रेड ने प्रत्येक वार्ड में अपनी आईटी ब्रिगेड BJP's IT 'brigade के लिए 'बेस' तैयार कर लिया है। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर BJP State Organization General Secretary Chandrashekhar ने इस बिग्रेड को हर वार्ड में व्हाट्सअप ग्रुप बनाने के साथ ही आईटी में सक्रिय लोगों की नियमित बैठक करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने atmosphere in favor of the party के निर्देश दिए हैं। इसे कांग्रेस सरकार के जनविरोधी निर्णयों को सोशल मीडिया के जरिए आमजन तक पहुंचाने के साथ ही केन्द्र सरकार Central Government की उपलब्धियों के प्रचार और कांग्रेस के दुष्प्रचार की पोल खोलने के भी निर्देश दिए गए हैं।

निकाय चुनाव में कोई चूक न हो जाए इसलिए रविवार को इस ब्रिगेड के प्रदेश, जिला और निकाय प्रमुखों की कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें बताया गया कि किस तरह से अमेरिका में बराक ओबामा Barack Obama के चुनाव में उनकी आईटी टीम ने सोशल मीडिया ने अपनी अहम भूमिका थी। इसके जरिए किस तरह से भाजपा प्रत्याशियों की गतिविधियों को आमजन तक पहुंचाया जा सकता है, कैसी पोस्ट डाली जाए आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

इस कार्यशाला में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. सतीश पूनियां ने बराक ओबामा और 2014 में देश में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी के विजन और भाजपा के विस्तार जैसे उदाहरण पेश कर सोशल मीडिया social media की अहमियत के बारे बताया। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में बड़ी नौजवान आबादी है तथा इंटरनेट का सर्वाधिक उपयोग यहां किया जा रहा है। ऐसे आईटी विभाग की भूमिका बढ़ गई है। आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक अविनाश जोशी,प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कोठारी ने भी कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए।

दिव्यांगों को बांटी स्कूटी

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज अपने आवास पर दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह राजनीति को जन सरोकार से जोड़ने की छोटी सी मुहिम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यही मंशा है कि राजनीति को समाजनीति से जोड़ा जाए। इसलिए यह सिलसिला चलता रहेगा। पूनिया अपने जन्मदिन से अब तक 45 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण कर चुके है।