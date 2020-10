मंत्रीमडलीय उप समिति की बैठक में हुआ यह निर्णय

जयपुर

संविदा कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला की अध्यक्षता में गठित मंत्रीमंडलीय उप समिति ( ministerial sub-committee ) की बैठक गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक में समिति के सदस्यगण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ( Medical and Health Minister Dr. Raghu Sharma ) , शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ( Minister of State for Education Govind Singh Dotasara ) , युवा एवं खेल मामलात विभाग के राज्य मंत्री अशोक चांदना और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ( Minister of State for Women and Child Development, Mamta Bhupesh ) तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह, कार्मिक विभाग की प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह के अलावा सम्बंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद जानकारी देते हुए जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. कल्ला ने बताया कि मंत्रीमंडलीय उप समिति द्वारा संविदा कर्मियों से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों के सैद्धांतिक पक्ष पर विचार किया गया। शीघ्र ही समिति की रिपोर्ट तैयार होगी, जिस पर मंत्रीमंडलीय उप समिति के सदस्य चर्चा कर उसे अंतिम रूप देंगे। इसके बाद यह रिपोर्ट कैबिनेट को भेजी जाएगी।