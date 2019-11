वो वाली बातें करती थी सेना के जवानों से ये लड़की, वीडियो कॉल पर...

This girl used to talk to army soldiers on video call ...यह दोनों जवान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा बिछाए गए हनी ट्रेप के जाल में सोशल मीडिया पर अपने को भारतीय सेना की मिल्ट्री नर्सिंग सर्विस की अधिकारी बताते हुए खुद को कैप्टन सीरत बताकर चैटिंग करते हुए जवान से कई गोपनीय व सामरिक सूचनाऐं हासिल की थी।