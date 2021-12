ये चोरों का स्टाइल, कोई डम्पर चुराने में तो कोई ट्रेक्टर ट्राली चुराने में एक्सपर्ट

चौमू और सीएसटी टीम ने पकड़े थे आरोपी

जयपुर Published: December 21, 2021 11:20:05 am

चोर भी अपने अपने काम में हुनर रखते है और इसमें उन्हें महारत भी हासिल है। पुलिस ने जिन चोरों को पकड़ा तो पूछताछ में हैरान रह गई कि वाहन चुराने वाला एक गिरोह सिर्फ ट्रैक्टर ट्राली चुराता था, उसने अन्य किसी वाहन को हाथ तक नहीं लगाया। वहीं स्पेशल टीम ने भी गिरोह के ऐसे सदस्य को पकड़ा जो सिर्फ डम्पर चुराने का काम करता था। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि उनका टारगेट एक ही जगह रहता है। इससे उन्हें वाहन बेचने में भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। क्योकि अलग अलग वाहनों के खरीददार भी अलग अलग होते हैं।

चौमूं थाना पुलिस ने सोमवार को वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए चार जनों को पकड़ा था। इनमें आरोपी मालीराम मीणा, नरेंद्र बैरवा, राहुल बैरवा और सहीराम को पकड़कर उनके पास से ट्रैक्टर ट्राली बरामद की थी। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि वह ट्रैक्टर ट्राली चुराने का काम करते हैं। उधर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने चौमू व दौलतपुरा थाना पुलिस की मदद से अंतरराज्यीय वाहन चोर मेवात गैंग के एक बदमाश को पकड़ा। पुलिस पूछताछ में आधा दर्जन से ज्यादा डम्पर चोरी व ट्रेलर का चैसिस लूटने की वारदातों का खुलासा किया हैं। पकड़ा गया बदमाश वसीम उर्फ डाम है, जो अपने साथियों के साथ हाईवे के पास खड़े डंपर चोरी करने व ट्रोले के चैसिस को लूटने की वारदात को अंजाम देता है।

गिरोह में शामिल बदमाशों को पकड़ेगी पुलिस-

पुलिस ने बताया कि डम्पर चोरी और ट्रोले के चैसिस को चुThis is the style of thieves, some are expert in stealing dumpers and some are expert in stealing tractor trolleysराने वाले बदमाशों की तलाश जारी है। गिरोह में ईकराम उर्फ अकरम पुनहाना जिला नूह मेवात, वारिस निवासी पहाड़ी जिला भरतपुर ,शाहिद निवासी घौसिंगा जिला भरतपुर,राहुल निवासी अलवर,वसीम जिला नूह मेवात एवं शाहरुख निवासी गांव पुनहाना जिला नूह मेवात हरियाणा हैं जो मिलकर डम्पर चोरी व नये ट्रोले के चैसिस को लूटने की वारदात को अंजाम देते हैं।

