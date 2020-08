पीएम, वसुंधरा राजे, गजेंद्र शेखावत और बागी विधायकों के लिए ये बोले गहलोत...

मुख्यमंत्री ( Chief Minister ) अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने शनिवार को भाजपा ( BJP ) पर बड़ा हमला ( Attack ) बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के मुंह पर चुनी हुई सरकारों को गिराने का खून लग चुका ( The blood of the elected governments has fallen on the BJP's mouth ) है। ( Jaipur News )