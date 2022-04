गाड़ियों पर पसंदीदा नंबर का शगल जयपुर, राजस्थान या फिर भारत में ही नहीं बोलता है। यह शगल दुनिया में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। इसकी दीवानगी का अलाम यह है कि अपना पसंदीदा गाड़ी नंबर खरीदने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं और कोई भी कीमत चुका रहे हैं। ऐसा ही एक कारनामा दुबई में हुआ है।

ये है दुनिया का सबसे महंगा वीआईपी गाड़ी नंबर...कीमत सुनकर आए जाएगा चक्कर

जयपुर

गाड़ियों पर पसंदीदा नंबर का शगल जयपुर, राजस्थान या फिर भारत में ही नहीं बोलता है। यह शगल दुनिया में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। इसकी दीवानगी का अलाम यह है कि अपना पसंदीदा गाड़ी नंबर खरीदने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं और कोई भी कीमत चुका रहे हैं। ऐसा ही एक कारनामा दुबई में हुआ है। एक व्यक्ति ने अपनी कार के लिए नीलामी में 70 करोड़ का नंबर खरीदा है। यह नीलामी नंबर एए-8 के लिए थी। इसके अलावा इस नीलामी में पसंदीदा मोबाइल नंबर की भी नीलामी की गई। इससे काफी धन एकत्रित किया गया।

this is World expensive vehicle number sale in dubai