जेके लोन अस्पताल में शुरू होगी यह नई सुविधा

तैयार हो रहा 40 बेड वाला एक नया इमरजेंसी वार्ड

जयपुर

जयपुर के जेके लोन अस्पताल को जल्द ही नई सौगात मिलने जा रही है। बच्चों के इस अस्पताल में नई मेडिकल इमरजेंसी तैयार की जा रही है जो जल्द ही शुरू होगी। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अब जेके लोन अस्पताल में एक अत्याधुनिक इमरजेंसी वार्ड तैयार किया जा रहा हैं। जहां हर बेड पर वेंटिलेटर तक की सुविधा उपलब्ध होगी। जेके लोन अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद शुक्ला ने बताया कि अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए नया इंफ्रसस्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। हर दिन जयपुर सहित अन्य जिलों से बड़ी संख्या में गंभीर बीमार बच्चों को जेके लोन अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। ऐसे में वर्तमान में जो इमरजेंसी वार्ड है वहां सुविधा युक्त बेड की संख्या पर्याप्त नहीं है। इसी चलते अस्पताल में 40 बेड वाला एक नया इमरजेंसी वार्ड तैयार किया जा रहा है। बच्चों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत इलाज मिल सकेगा और उनकी जान बचाई जा सकेगी। आने वाले 2 महीने के में इस इमरजेंसी वार्ड को शुरू कर सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा।जेके लोन में राजस्थान से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्यों से भी आपातकालीन स्थिति में बच्चों को यहां रेफर किया जाता है। इसलिए मरीजों का यहां दवाब अधिक है।

This new facility will start in JK Lone Hospital