पुरुष नसबंदी को लेकर आई यह खबर,परिवार नियोजन के लिए सभी को जानना जरूरी

21 नवंबर से 4 दिसंबर तक दो चरणों में आयोजित होगा पुरुष नसबंदी पखवाडा

जयपुर

परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी को बढावा देने के लिये पुरुष नसबंदी पखवाड़ा 21 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक मनाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. विजय सिंह फौजदार ने बताया कि इस वर्ष भी परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढाने, समाज में जागरूकता लाने के साथ ही चिकित्सा संस्थानों पर पुरुष लभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण नसबंदी सेवाएं प्रदान की जाएगी।

