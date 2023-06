Be careful before investing: शेयर मार्केट में निवेश करने वालों को टेंशन दे सकती है ये खबर.... पुलिस केस दर्ज हो गया जयपुर में

जयपुरPublished: Jun 24, 2023 02:49:12 pm Submitted by: JAYANT SHARMA

Be careful before investing in Share Market: एप्लीकेशन पहले ही सभी तरह के रूल फॉलो करा लेती है, ताकि कानूनी कार्रवाई पर भी बचा जा सके।

Be careful before investing: शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर इन दिनों कई तरह की एप्लीकेशन मोबाइल फोन पर उपलब्ध है। इन एप्लीकेशन के जरिए शेयर मार्केट में कम जानकारी रखने वाले भी धड़ाधड़ निवेश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कई फर्जी एप भी चलन में जो निवेश के नाम पर धोखेबाजी कर रहे हैं। इसी तरह का एक मामला जयपुर के करणी विहार थाने में दर्ज कराया गया है। निवेश के नाम पर पहले महिला से निवेश करा लिया। जिस एप के जरिए निवेश कराया उस एप में उनका निवेश और कमाई मिलाकर करीब 23 लाख रुपए दिखा भी रहा है वॉलेट में.....। लेकिन इस पैसे को फ्रीज कर दिया गया है और इसे रिलीज करने के नाम पर अब करीब पंद्रह लाख रुपए मांगा जा रहा है। कई लाख रुपए जमा कराने के बाद भी पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा है। मामला अब करणी विहार थाने में दर्ज कराया गया है।