इस बार रविवार को भी स्कूल आएंगे टीचर्स, जानिए क्या है वजह ?

प्रदेश के ढाई लाख शिक्षकों को रविवार को भी स्कूल आना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी (Director of Secondary Education Saurabh Swamy) ने एक आदेश जारी कर इस रविवार को प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों (Government and non-government schools) को खोलने के आदेश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त निदेशक, सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी (Divisional Joint Director, All Chief District Education Officers, District Education Officers and Block District Education Officers) को आदेश जारी कर कहा है कि 8 फरवरी से कक्षा छह से आठवीं तक की नियमित कक्षाएं शुरू होंगी इससे पूर्व 7 फरवरी यानी रविवार को सभी स्कूलों में पीटीएम (PTM) आयोजित की जाए। निदेशक के इन आदेशों का शिक्षक विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि पीटीएम ही करवानी है तो शनिवार को भी करवाई जा सकती है। इसके लिए रविवार स्कूल खोले जाने की आवश्यकता नहीं है।

पीटीएम में ही लेना होगा सहमति पत्र

गौरतलब है कि निदेशक शिक्षा ने जो आदेश जारी किए हैं उसके मुताबिक स्कूल प्रशासन को पीटीएम के दौरान ही अभिभावकों से सहमति पत्र लेना होगा कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। सहमति पत्र लेने से पहले उन्हें कोविड 19 को देखते हुए स्कूल की ओर से की गई तैयारियों, व्यवस्थाओं आदि की जानकारी अभिभावकों को देनी होगी, जिससे वह बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकें और बिना किसी डर बच्चों को स्कूल भेजें। आदेश में यह भी बताया गया कि पीटीएम में अभिभावकों को समझाना होगा कि यदि बच्चे को खांसी, जुखाम बुखार आदि है तो उसे स्कूल नहीं भेजा जाए।

ऑनलाइन क्लास रहेगी जारी

निदेशक शिक्षा ने स्कूल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि इस दौरान ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी। स्कूल में कोविड गाइडलाइन संबंधी पोस्टर लगाने होंगे। स्कूल के कक्षा कक्ष, अन्य कक्ष, बाथरूम आदि को पूरी तरह से सेनेटाइज किया जाना जरूरी होगा। विद्यार्थियों को स्वयं का पानी लाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

विरोध में शिक्षक

राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशमंत्री अंजनी कुमार ने कहा कि कोविड काल में शिक्षक लगातार काम कर रहे हैं। यहां तक कि जब अन्य विभागों में वर्क फ्रॉम होम किया उस दौरान भी शिक्षक लगातार स्कूल आते रहे। स्कूलों का समय भी आधा घंटा बढ़ाया गया और अब विभाग इस रविवार को भी शिक्षकों को स्कूल बुला रहा है जो उचित नहीं है। पीटीएम शनिवार को भी करवाई जा सकती है।