राज्य में इस साल का कोरोना का सबसे बड़ा कहर

राज्य में इस साल का कोरोना का सबसे बड़ा कहर

This year's Corona's biggest havoc in the state

2021 में पहली बार मिले 669 नए कोरोना पॉजिटिव

दो दिन पहले सोमवार को मिले थे 602 मरीज

आज 1 मरीज की कोरोना से मौत

5 जिलों में 50 के पार रही नए मरीजों की संख्या

सिर्फ 4 जिलों से नहीं मिले नए मरीज