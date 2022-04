अस्पताल के बाहर शव रख प्रदर्शन करने वालों की अब खैर नहीं....

चिकित्सा विभाग डॉक्टर्स की सुरक्षा और प्रदर्शनों को रोकने के लिए बनाएगा नियम

जयपुर

इलाज के दौरान मरीज की मौत होने के बाद उसके परिजन व नेतागिरी चमकाने वाले लोग अब अस्पताल या मोर्चरी के बाहर शव रख प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़क पर या अस्पताल के बाहर शव रख विरोध जताने वालों के खिलाफ अब सरकार पाबंदी लगाने जा रही हैं। जिससे की प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जा सके। चिकित्सा विभाग ने डॉक्टर्स को सुरक्षा देने के लिए अब नियम बनाने की तैयारी कर ली है। जिससे की शव के साथ प्रदर्शन कर माहौल बिगाड़ने वालों पर रोक लग सके।

Those protesting by keeping dead bodies outside the hospital