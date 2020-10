गुर्जर आंदोलन के अल्टीमेटम के बाद सरकार के तीन फैसले

कोरोना महामारी के बीच ( During Corona Pandemic ) राजस्थान में गुर्जर आरक्षण ( Gurjar Reservation ) संघर्ष समिति की ओर से प्रस्तावित आंदोलन ( Ultimatum of Agitation ) के मद्देनजर राज्य सरकार ( Rajasthan Government ) की ओर से तीन प्रमुख मांगों ( Three Demands ) पर सकारात्मक फैसला ( Positive Decision ) लिया गया। ( Jaipur News )