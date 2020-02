पोकरण फायरिंग रेंज में परीक्षण के दौरान तीन ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त

राजस्थान में जैसलमेर की पोकरण फायरिंग ( Pokaran Firing Range ) रेंज में गुरुवार को परीक्षण के दौरान ( During testing ) तीन ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त ( Three drones crashed ) हो गए। तलाश के दौरान इनमें से एक ड्रोन ( One Drone Recovered ) को पुलिस एवं वायुसेना ने खोज लिया, जबकि दो की तलाश की जा रही ( Looking for two ) है। ( Jaipur News )