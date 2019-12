दो दिन पहले रखे गए कम्प्यूटर ऑपरेटर के एक कारनामें से उड़ गए दुकानदार के होश

Three lakhs stolen from the shop in jaipur : जयपुर। कोतवाली थाना इलाके में एक कम्प्यूटर आॅपरेटर दुकान से सवा तीन लाख रुपए लेकर चलता ( chori ) बना। आरोपी को दुकानदार ने दो पहले ही काम पर रखा था। पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ( rajasthan news )

पुलिस के अनुसार जवाहर नगर निवासी विपिन अग्रवाल ने रायसर प्लाजा में दुकान खोल रखी है। उसने दुकान पर एक कम्प्यूटर आॅपरेटर की आवश्यकता थी इसके लिए उसने अखबार में विज्ञापन दिया था। विज्ञापन देखकर उसके पास एक वीरेंद्र नाम का युवक आया। उसने स्वयं को जयपुर का रहने वाला बताया। उसने उसे दुकान पर काम पर रख लिया। दो दिन काम करने के बाद एक दिन वह मौका देखकर दुकान के गले से 3.27 लाख रुपए लेकर चलता बना। आरोपी को तीस नवम्बर को ही काम पर रखा था। ( rajasthan police )

नौकरी के नाम पर 95 हजार ठगे

जयपुर। नौकरी के नाम पर एक युवक से 95 हजार रुपए ठगने ( froud news )का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस सम्बंध में प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है।

पुलिस के अनुसार सेक्टर छह प्रतापनगर निवासी युगल सोनी ने मामला दर्ज कि उसने एक नौकरी के लिए ( crime in jaipur )आवेदन किया था। कम्पनी से उसके पास कॉल आया कि आपकों घर बैठे आॅनलाइन काम दिया जा रहा है। आप आॅनलाइन घर बैठे 20 से 25 हजार रुपए कमा सकते हो। कम्पनी में रजिस्टर्ड करने सहित अन्य काम के बहाने से उससे 95 हजार रुपए खाते में डलवा लिए गए। इसके बाद भी उसे आॅनलाइन काम नहीं दिया गया। इस पर उसे ठगी का पता चला। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

—एटीएम अलमारी में , खाते से निकले चालीस हजार

जवाहर नगर थाना इलाके में किसी ने युवक के एटीएम का क्लोन ( atm news )तैयार कर उससे चालीस हजार रुपए खरीददारी कर ली गई। जबकि पीड़ित का एटीएम तो अलमारी में रखा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार गली नम्बर सात जवाहर नगर निवासी जयेंद्र चंद ने मामला दर्ज करवाया कि उसके मोबाइल पर मैसेज आया कि एटीएम के माध्यम से उसके कार्ड से 40775 की खरीददारी की गई है। इस पर उसने बैंक को सूचना देकर एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवाया और पुलिस को मामले की जानकारी दी।