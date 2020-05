एम्बुलेंस पेड़ से टकराई, भरतपुर में सड़क हादसे में तीन जनों की मौत

जयपुर. भरतपुर जिले में आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार (Three people died in road accident in Bharatpur) सुबह अनियंत्रित होकर एम्बुलेंस पेड़ से टकरा गई। जिससे मरीज बेटी, मां सहित तीन जनों की मौत हो गई।